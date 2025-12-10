Prenumerera

Logga in

Mållöst mellan Atlethic Bilbao och PSG på San Mames Stadium

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Varken hemmalaget Atlethic Bilbao eller bortalaget PSG lyckades spräcka nollan i onsdagens match i Champions League. Matchen slutade 0–0.

Atlethic Bilbao–PSG – mål för mål

Atlethic Bilbao har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan PSG har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 15–8 i målskillnad.

Nästa motstånd för PSG är Sporting Lissabon. Lagen möts tisdag 20 januari 21.00 på Jose Alvalade.

Atlethic Bilbao–PSG 0–0

Champions League, San Mames Stadium

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atlethic Bilbao: 1-2-2

PSG: 3-1-1

Nästa match:

PSG: Sporting Lissabon, borta, 20 januari 21.00

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt