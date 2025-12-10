Mållöst mellan Atlethic Bilbao och PSG på San Mames Stadium
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Varken hemmalaget Atlethic Bilbao eller bortalaget PSG lyckades spräcka nollan i onsdagens match i Champions League. Matchen slutade 0–0.
Atlethic Bilbao–PSG – mål för mål
Atlethic Bilbao har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan PSG har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 15–8 i målskillnad.
Nästa motstånd för PSG är Sporting Lissabon. Lagen möts tisdag 20 januari 21.00 på Jose Alvalade.
Atlethic Bilbao–PSG 0–0
Champions League, San Mames Stadium
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Atlethic Bilbao: 1-2-2
PSG: 3-1-1
Nästa match:
PSG: Sporting Lissabon, borta, 20 januari 21.00
Den här artikeln handlar om: