Mållöst mellan Atlethic Bilbao och PSG på San Mames Stadium

Varken hemmalaget Atlethic Bilbao eller bortalaget PSG lyckades spräcka nollan i onsdagens match i Champions League. Matchen slutade 0–0.

Atlethic Bilbao–PSG – mål för mål

Atlethic Bilbao har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan PSG har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 15–8 i målskillnad.

Nästa motstånd för PSG är Sporting Lissabon. Lagen möts tisdag 20 januari 21.00 på Jose Alvalade.

Atlethic Bilbao–PSG 0–0

Champions League, San Mames Stadium

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atlethic Bilbao: 1-2-2

PSG: 3-1-1

Nästa match:

PSG: Sporting Lissabon, borta, 20 januari 21.00