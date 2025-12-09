Marseille slog Union Saint-Gilloise efter Mason Greenwoods dubbel

Marseille segrade – 3–2 mot Union Saint-Gilloise

Marseille avgjorde i 71:a minuten.

Mason Greenwood gjorde två mål för Marseille

Det blev Marseille som gick segrande ur mötet med Union Saint-Gilloise i Champions League på bortaplan, med 3–2 (2–1).

Marseilles Mason Greenwood tvåmålsskytt

Union Saint-Gilloise startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fem minuter slog Anan Khalaili till.

I 15:e minuten slog Igor Paixao och såg till att Marseille kvitterade till 1–1.

Marseille tog också ledningen strax före halvtidsvilan genom Mason Greenwood.

Mason Greenwood fick utdelning på nytt med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Marseille.

I den 71:a minuten reducerade Anan Khalaili för Union Saint-Gilloise. Fler mål än så blev det inte för Union Saint-Gilloise.

Marseille ligger på 16:e plats i tabellen efter matchen medan Union Saint-Gilloise är på 25:e plats.

Nästa motstånd för Marseille är Liverpool. Lagen möts onsdag 21 januari 21.00 på Orange Velodrome.

Union Saint-Gilloise–Marseille 2–3 (1–2)

Champions League

Mål: 1–0 (5) Anan Khalaili, 1–1 (15) Igor Paixao, 1–2 (41) Mason Greenwood, 1–3 (58) Mason Greenwood, 2–3 (71) Anan Khalaili.

Varningar, Union Saint-Gilloise: Christian Burgess, Promise David, Ousseynou Niang, Adem Zorgane. Marseille: Tim Weah.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Union Saint-Gilloise: 1-0-4

Marseille: 3-0-2

Nästa match:

Marseille: Liverpool, hemma, 21 januari 21.00