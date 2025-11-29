Moreirense hämtade upp underläge hemma mot Famalicao

2–2 mellan Moreirense och Famalicao

Dinis Pinto kvitterade i 80:e minuten

Estoril nästa motstånd för Moreirense

Famalicao ledde med 1–0 i paus borta mot Moreirense i Primeira Liga herr. I andra halvlek jobbade sig Moreirense in i matchen och matchen slutade oavgjort, 2–2.

Moreirense–Famalicao – mål för mål

Famalicao tog ledningen i 21:a minuten genom Yassir Zabiri på pass av Gil Dias.

Direkt efter pausen gjorde Guilherme Schettine mål med assist av Landerson Costa Araujo och kvitterade för Moreirense.

Gustavo Sa fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och gav Famalicao ledningen.

Dinis Pinto kvitterade för Moreirense i 80:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Den 11 april tar lagen sig an varandra igen.

Moreirense tar sig an Estoril i nästa match borta söndag 7 december 16.30. Famalicao möter Braga hemma lördag 6 december 21.30.

Moreirense–Famalicao 2–2 (0–1)

Primeira Liga herr, Parque Joaquim de Almeida Freitas

Mål: 0–1 (21) Yassir Zabiri (Gil Dias), 1–1 (47) Guilherme Schettine (Landerson Costa Araujo), 1–2 (57) Gustavo Sa, 2–2 (80) Dinis Pinto.

Varningar, Moreirense: Maracas, Alan, Vasco Sousa. Famalicao: Justin De Haas, Rodrigo Pinheiro, Lazar Carevic, Mathias De Amorim, Tom Van De Looi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Moreirense: 1-1-3

Famalicao: 2-2-1

Nästa match:

Moreirense: Estoril Praia, borta, 7 december

Famalicao: SC Braga, hemma, 6 december