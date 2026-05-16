Officiellt: Gif Sundsvall sparkar Erol Ates

Gif Sundsvalls svaga säsongsinledning får konsekvenser.

Efter endast tre poäng på sju matcher väljer klubben att avsluta samarbetet med huvudtränaren Erol Ates.

Gif Sundsvall agerar efter den svaga starten i superettan. Under lördagen meddelar klubben att huvudtränaren Erol Ates lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan.

Laget har tagit endast tre poäng på de sju inledande matcherna och återfinns sist i tabellen.



– Som vi alla har sett under inledningen av säsongen så har vi inte presterat på ettgodkänt sätt. Läget är allvarligt och vi har sedan förlustmatchen mot Brage den 20 april analyserat situationen och sökt lösningar, skriver ordförande Stefan Söderlund på klubbens hemsida.



Han fortsätter:

– Det är ett svårt beslut att fatta. Erol har haft stor betydelse för lagets utveckling under 2024 och 2025, men i det läge som nu uppstått behöver vi föra in ny energi och ett förändrat ledarskap, skriver klubben i ett uttalande.

Under tiden jakten på en ny huvudtränare pågår kommer Ion Doros Guler och Carl Paulsson att ansvara för laget interimt.

