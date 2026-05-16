Klart: Emil Krafth lämnar Newcastle

Efter sju år i Newcastle United står det nu klart att Emil Krafth lämnar klubben.

När kontraktet löper ut i sommar går parterna skilda vägar.

Han berättar om avskedet i en känslosam video.

Emil Krafths tid i Newcastle United är över. På lördagen meddelade Premier League-klubben att den svenske högerbacken lämnar när hans kontrakt går ut efter säsongen.

31-åringen anslöt till Newcastle inför säsongen 2019/2020 och har sedan dess gjort 106 matcher i den svartvita tröjan. Någon kontraktsförlängning blir det dock inte.

I en video publicerad av klubben syns en känslosam Krafth ta farväl efter hälsningar från lagkamraterna.

– Jag är så tacksam över att ha fått möjligheten att representera den här otroliga fotbollsklubben. Det har varit ett privilegium att bära tröjan och särskilt att spela en roll i ett lag som har lyckats skriva historia under de senaste åren, säger han.

Svensken beskriver Newcastle som ett hem och blickar tillbaka på både framgångar och motgångar under åren i England.

– Jag har haft både upp- och nedgångar på ett personligt plan och några tuffa perioder med skador, men jag har alltid känt ett fantastiskt stöd från fansen, mina lagkamrater och tränarstaben. Det är något jag alltid kommer att minnas.

Även tränaren Eddie Howe hyllar försvararen.

– Emil har personifierat vad det innebär att vara en spelare i Newcastle United, både på och utanför planen. Han förtjänar verkligen det avsked han kommer att få på St James’ Park i helgen, säger Howe.