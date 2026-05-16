Uppgifter: Manchester United visar intresse för Neco Williams

Neco Williams väcker intresse i Premier League.

Enligt BBC följer flera klubbar Nottingham Forest-backen – däribland Manchester United.

Manchester United uppges ha fått upp ögonen för Nottingham Forests ytterback Neco Williams. Enligt BBC är 25-åringen ett namn som flera Premier League-klubbar följer inför kommande transferfönster.

Williams, som kan användas på både höger- och vänsterkanten i backlinjen, ska även finnas på radarn hos Aston Villa, Newcastle och Everton.

Trots intresset sitter walesaren på ett långt kontrakt med Nottingham Forest. Han har tre år kvar på kontraktet och klubben uppges samtidigt vilja inleda samtal om ett nytt avtal.