Oavgjort för Borussia Dortmund hemma mot Bodö/Glimt

2–2 mellan Borussia Dortmund och Bodö/Glimt

Jens Hauge kvitterade i 75:e minuten

Tottenham nästa för Borussia Dortmund

Borussia Dortmund och Bodö/Glimt fick en poäng var i mötet i Champions League på Signal Iduna Park. Matchen slutade 2–2 (1–1).

Borussia Dortmund–Bodö/Glimt – mål för mål

Borussia Dortmund fick en bra start på matchen när Julian Brandt nätade redan i 18:e minuten.

Bodö/Glimt kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek genom Haitam Aleesami.

Direkt efter pausen ökade Julian Brandt Borussia Dortmunds ledning.

I 75:e minuten kvitterade Jens Hauge för Bodö/Glimt. 2–2-målet blev matchens sista.

Borussia Dortmund har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 15–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bodö/Glimt har två oavgjorda och tre förluster och 7–11 i målskillnad.

Nästa motstånd för Borussia Dortmund är Tottenham. Lagen möts tisdag 20 januari 21.00 på Tottenham Hotspur Stadium.

Borussia Dortmund–Bodö/Glimt 2–2 (1–1)

Champions League, Signal Iduna Park

Mål: 1–0 (18) Julian Brandt, 1–1 (42) Haitam Aleesami, 2–1 (51) Julian Brandt, 2–2 (75) Jens Hauge.

Varningar, Borussia Dortmund: Karim Adeyemi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Borussia Dortmund: 3-1-1

Bodö/Glimt: 0-2-3

Nästa match:

Borussia Dortmund: Tottenham Hotspur FC, borta, 20 januari 21.00