Örgryte vann trots bra andra halvlek av Vellinge

Örgryte vann med 3–2 mot Vellinge

Andra förlusten i rad för Vellinge

Seger nummer 7 för Örgryte

Matchen mellan Örgryte och Vellinge i division 1 södra dam slutade 3–2 (2–0). Hemmalaget Örgryte hade greppet i första halvlek och ledde med 2–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Vellinge lyfte sig i andra halvlek.

Halmia nästa för Örgryte

Målgörarna för Örgryte var Mimmi Bauréus, Alicia Hellström och Mia Karisik. Matilda Eriksson och Johanna Persson gjorde Vellinges mål.

Det här var Örgrytes fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Vellinges tredje uddamålsförlust.

Med fyra omgångar kvar är Örgryte på åttonde plats i tabellen medan Vellinge är på tredje plats.

Lördag 27 september spelar Örgryte borta mot Halmia 14.00 och Vellinge mot Älmhult hemma 13.00 på Vellinge IP.