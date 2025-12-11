Ferencvaros vann – klart för kval

Ferencvaros segrade – 2–1 mot Rangers

Ferencvaros fjärde seger på de senaste fem matcherna

Barnabas Varga matchvinnare för Ferencvaros

Ferencvaros har spelat bra i Europa League och är nu klart för kval. Det efter seger på torsdagen, 2–1 (1–1), på hemmaplan mot Rangers.

Segermålet för Ferencvaros stod Barnabas Varga för efter 73 minuter.

Segern var Ferencvaros fjärde på de senaste fem matcherna.

Ferencvaros–Rangers – mål för mål

Rangers tog ledningen i 27:e minuten genom Bojan Miovski.

Ferencvaros kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken genom Bence Otvos.

Det dröjde till den 73:e minuten innan Barnabas Varga avgjorde matchen. Varga fullbordade därmed lagets vändning.

Det här betyder att Ferencvaros är kvar på sjätte plats och Rangers stannar på 33:e plats, i serien.

Torsdag 22 januari 21.00 möter Ferencvaros Panathinaikos hemma medan Rangers spelar hemma mot Ludogorets.

Ferencvaros–Rangers 2–1 (1–1)

Europa League

Mål: 0–1 (27) Bojan Miovski, 1–1 (45) Bence Otvos, 2–1 (73) Barnabas Varga.

Varningar, Ferencvaros: Lenny Joseph. Rangers: Max Aarons, Nasser Djiga.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ferencvaros: 4-1-0

Rangers: 0-1-4

Nästa match:

Ferencvaros: Panathinaikos FC, hemma, 22 januari 21.00

Rangers: PFC Ludogorets 1945 Razgrad, hemma, 22 januari 21.00