Real Betis segrare hemma mot Real Sociedad

Real Betis segrade – 3–1 mot Real Sociedad

Självmål matchvinnare för Real Betis

Tredje förlusten i rad för Real Sociedad

Real Betis vann mötet med Real Sociedad hemma med 3–1 (1–1) på fredagen i La Liga.

Osasuna nästa för Real Betis

Real Betis gjorde första målet. Cucho Hernandez gjorde målet, redan i sjunde minuten.

Real Sociedad kvitterade till 1–1 tidigt i matchen, genom Brais Mendez, i 13:e minuten. Real Betis tog ledningen i 49:e minuten.

I 69:e minuten nätade Pablo Fornals, och gjorde 3–1. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Real Betis har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 8–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Real Sociedad har två oavgjorda och tre förluster och 5–9 i målskillnad.

Real Betis ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Real Sociedad är på 17:e plats.

Lagen möts igen 10 maj.

Nästa motstånd för Real Betis är Osasuna. Lagen möts söndag 28 september 21.00 på Benito Villamarín.

Real Betis–Real Sociedad 3–1 (1–1)

La Liga, Benito Villamarín

Mål: 1–0 (7) Cucho Hernandez, 1–1 (13) Brais Mendez, 2–1 (49) Självmål, 3–1 (69) Pablo Fornals.

Varningar, Real Betis: Junior Firpo, Natan, Sofyan Amrabat. Real Sociedad: Igor Zubeldia, Brais Mendez, Pablo Marin, Jon Aramburu, Jon Gorrotxategi, Duje Caleta-Car, Carlos Soler.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Betis: 2-2-1

Real Sociedad: 0-2-3

Nästa match:

Real Betis: Osasuna, hemma, 28 september