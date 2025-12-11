Real Betis klart för kval efter seger mot Dinamo Zagreb

Real Betis vann med 3–1 mot Dinamo Zagreb

Real Betis fjärde seger på de senaste fem matcherna

Rodrigo Riquelme matchvinnare för Real Betis

Efter seger, 3–1 (3–0), på bortaplan mot Dinamo Zagreb står det klart att Real Betis efter en bra säsong i Europa League är klart för kval.

Segern var Real Betis fjärde på de senaste fem matcherna.

PAOK nästa för Real Betis

Efter 31 minuters spel gjorde Real Betis 0–1.

I 34:e minuten ökade ledningen när laget gjorde 0–2 när Rodrigo Riquelme slog till efter pass från Cedric Bakambu.

Bara fyra minuter senare var det Antony som såg till att Real Betis ökade ledningen på nytt, till 0–3.

Reduceringen till 1–3 kom med en minut kvar att spela när Niko Galesic slog till och gjorde mål för Dinamo Zagreb. Mer än så blev det dock inte för Dinamo Zagreb.

Dinamo Zagrebs nya tabellposition är 25:e plats medan Real Betis är på fjärde plats.

Dinamo Zagreb tar sig an FCSB i nästa match hemma torsdag 22 januari 21.00. Real Betis möter samma dag 18.45 PAOK borta.

Dinamo Zagreb–Real Betis 1–3 (0–3)

Europa League, Maksimir

Mål: 0–1 (31) Självmål, 0–2 (34) Rodrigo Riquelme (Cedric Bakambu), 0–3 (38) Antony, 1–3 (89) Niko Galesic.

Varningar, Dinamo Zagreb: Dejan Ljubicic, Bruno Goda. Real Betis: Cedric Bakambu, Valentin Gomez, Nelson Deossa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Dinamo Zagreb: 1-1-3

Real Betis: 4-1-0

Nästa match:

Dinamo Zagreb: FCSB, hemma, 22 januari 21.00

Real Betis: PAOK Thessaloniki, borta, 22 januari 18.45