Todd Cantwells mål gav poäng för Blackburn mot Oxford United

Blackburn och Oxford United kryssade

Todd Cantwell kvitterade i 78:e minuten

Blackburn nu 16:e, Oxford United på 21:a plats

Oxford Uniteds Ciaron Brown gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Blackburn i Championship. I andra halvlek kvitterade Blackburn genom Todd Cantwell efter 78 minuters spel. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Blackburn–Oxford United – mål för mål

Oxford United tog ledningen på tilläggstid i första halvlek genom Ciaron Brown.

Todd Cantwell kvitterade för Blackburn på straff med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Blackburns nya tabellposition är 16:e plats medan Oxford United är på 21:a plats.

Den 11 mars tar lagen sig an varandra igen, då på Kassam Stadium.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 13 december. Då möter Blackburn Portsmouth på Fratton Park 16.00. Oxford United tar sig an Preston North End hemma 13.30.

Blackburn–Oxford United 1–1 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (45) Ciaron Brown, 1–1 (78) Todd Cantwell.

Varningar, Blackburn: Sidnei Tavares. Oxford United: Mark Harris, Brian De Keersmaecker.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Blackburn: 1-3-1

Oxford United: 1-3-1

Nästa match:

Blackburn: Portsmouth FC, borta, 13 december 16.00

Oxford United: Preston North End FC, hemma, 13 december 13.30