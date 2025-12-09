Tottenham vann klart mot Slavia Prag på Tottenham Hotspur Stadium
Redan i första halvlek tog Tottenham greppet om hemmamatchen mot Slavia Prag på tisdagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Champions League slutade 3–0.
Det här var fjärde gången den här säsongen som Tottenham höll nollan.
Borussia Dortmund nästa för Tottenham
Tottenham gjorde 1–0 efter 26 minuters spel.
Direkt efter pausen ökade Mohammed Kudus Tottenhams ledning på straff.
Xavi Simons gjorde också 3–0 på straff i 79:e minuten.
För hemmalaget betyder resultatet nionde plats i tabellen. Slavia Prag är på 32:a plats.
Nästa motstånd för Tottenham är Borussia Dortmund. Lagen möts tisdag 20 januari 21.00 på Tottenham Hotspur Stadium. Slavia Prag tar sig an Barcelona hemma onsdag 21 januari 21.00.
Tottenham–Slavia Prag 3–0 (1–0)
Champions League, Tottenham Hotspur Stadium
Mål: 1–0 (26) Självmål, 2–0 (50) Mohammed Kudus, 3–0 (79) Xavi Simons.
Varningar, Tottenham: Micky van de Ven, Joao Palhinha. Slavia Prag: Ogbu Igoh, David Zima, Stepan Chaloupek, Youssoupha Sanyang.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Tottenham: 2-2-1
Slavia Prag: 0-2-3
Nästa match:
Tottenham: Borussia Dortmund, hemma, 20 januari 21.00
Slavia Prag: FC Barcelona, hemma, 21 januari 21.00
