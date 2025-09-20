Vanessa Lopez och Ellen Nilsson fixade Elfsborgs seger – trots underläge i halvtid

Elfsborg vann med 2–1 mot Gamla Upsala SK Dam

Vanessa Lopez avgjorde för Elfsborg

Andra raka segern för Elfsborg

Bortalaget Gamla Upsala SK Dam hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i Elitettan. Men Elfsborg vände på matchen och vann till slut med 2–1. Stor matchhjälte blev Vanessa Lopez, med sitt 2–1-mål efter 88 minuter.

Elfsborg–Gamla Upsala SK Dam – mål för mål

Gamla Upsala SK Dam började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara fem minuter slog Julia Edholm till. Direkt efter pausen gjorde Ellen Nilsson mål och kvitterade för Elfsborg.

Det matchavgörande målet kom i matchens absoluta slutskede, med två minuter kvar att spela, när Vanessa Lopez slog till och gjorde 2–1 för Elfsborg. Lopez fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Elfsborgs fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Gamla Upsala SK Dams femte uddamålsförlust.

Resultatet innebär att Elfsborg ligger kvar på sjunde plats och Gamla Upsala SK Dam på elfte plats i tabellen.

I nästa match, lördag 27 september, har Elfsborg Bollstanäs borta på Bollstanäs IP 13.00, medan Gamla Upsala SK Dam spelar hemma mot BK Häcken Utveckling 14.00.

Elfsborg–Gamla Upsala SK Dam 2–1 (0–1)

Elitettan, Borås Arena

Mål: 0–1 (5) Julia Edholm, 1–1 (47) Ellen Nilsson, 2–1 (88) Vanessa Lopez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elfsborg: 2-1-2

Gamla Upsala SK Dam: 0-2-3

Nästa match:

Elfsborg: Bollstanäs SK, borta, 27 september

Gamla Upsala SK Dam: BK Häcken U, hemma, 27 september