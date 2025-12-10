Djurgården vill skriva kontrakt – har träffat Brentford

Djurgården har blivit av med ett flertal stora talanger under året till utländska klubbar.

Men det finns sådana som stannar också.

Precis som rekordkillen Alexander Andersson så uppges nu Taseen Hossain, enligt FotbollDirekts uppgifter, skriva kontrakt.

Foto: Bildbyrån

Djurgården har det senaste året fått fram en mängd unga nya namn men som flertalet har lämnat. Borta är kvartetten Nikolas Jovanovic till PSV, Warren Ngana till RB Leipzig, Mario Amini (Midtjylland), Isak Alemayehu till QPR i England – samt Ahmed Saeed som tros vara på väg bort denna vinter.

Men det finns också unga prospekts som Djurgården håller i.

Tidigare i år skrevs inte minst ett kontrakt med Alexander Andersson, 15, som under hösten blev den yngste allsvenske debutanten någonsin.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är nu även ett treårskontrakt på gång med anfallstalangen Taseen Hossain, 16. Det väntas skrivas på längre fram i veckan.

FotbollDirekt har tidigare i höst rapporterat om ett provspel med Premier League-klubben Brentford FC som är Pontus Janssons tidigare klubb.

Djurgårdens akademichef Joel Riddez bekräftade uppgifterna:

”Vi ser det som att det är en rolig utmaning för honom att få testa på det”.

Riddez beskrev även ett stigande anseende för akademin.

”Jag ser det som att vi gör det bra, att vi har en jättebra verksamhet. Mario Amini gör det jättebra i Midtjylland också, det finns stort intresse kring våra spelare och vi kommer säkert få in fler över tid också. Ahmed (Saeed) har debuterat, Kalipha (Jawla) har startat under året, Isak (Alemayehu) har startat under året. Vi ser det också från förra året på de som lämnade P19 också, nio av tio spelar elitfotboll direkt året efter. Det händer grejer och det är kul att vi kan visa upp för spelare att utbildningen håller en bra nivå”.

Enligt uppgifterna är planen för Hossain spel i Dif:s P19, precis som för nämnde Andersson.

