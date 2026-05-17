LIVE: Hammarby IF – Malmö FF

Hammarby tar emot Malmö FF på 3Arena under söndagen.

Följ matchen med FD:s reporter Casper Nordqvist här!

Hammarby har chans till snabb revansch efter finalförlusten mot Mjällby i Svenska cupen i torsdags genom att nu tre dagar senare drabba samman med Malmö FF i Stockholm.

MFF kommer från en tung period med två raka 3-2-förluster mot just Mjällby följt av BK Häcken.

Bajen är trea i årets allsvenska efter sju omgångar, MFF är sjua. Det skiljer fyra poäng mellan lagen.

Avspark 14:00 på 3Arena.