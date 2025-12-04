Djurgårdens besked till Marcus Danielson 

Den senaste tiden har två tunga namn från Djurgården lämnat – men det ser inte ut att bli ett tredje.

Inte om Djurgården får bestämma.

Enligt FotbollDirekts uppgifter vill Dif förlänga Marcus Danielsons utgående kontrakt.

Albin Ekdal slutar och Rasmus Schüller får inte förlängt kontrakt.

Men ett annat äldre namn från Djurgården som inte ser ut att falla för ett åldersstreck är Marcus Danielson, 36.

Nu uppges Djurgården vilja erbjuda en förlängning med ett namn som varit klubbens viktigaste i så många år. FotbollDirekt har tidigare i höst rapporterat om att Djurgården inte stängt dörren till en förlängning. Enligt vad FD erfar har nu sportchef Bosse Andersson – efter den fina hösten – visat backveteranen att han vill komma med ett nytt bud.

Den stora anledningen till att det dröjt uppges ha att göra med att huvudpersonen själv först ville se och känna hur han kunde göra sig gällande under hösten.

Och det har han gjort.

Danielson har inte missat en enda match och han har ännu en gång visat att han kan göra sig gällande som en toppallsvensk mittback.

Marcus Danielson anslöt till Djurgården sommaren 2022 och sitter på ett kontrakt över 2025.

Mittbacken står hittills noterad för 19 mål och sju assist på 196 matcher i ”Blåränderna”.