Hårda orden om Blåvitts inledning: “En fullskalig kris” 

IFK Göteborg har gjort sin sämsta inledning någonsin i allsvenskan.

Därför är krisen i ”Blåvitt” total.

– Det kunde man inte ana i sina värsta mardrömmar, säger Fredrik De Ron i Allsvenskan Direkt.

Med sju allsvenska omgångar spelade har Örgryte IS spelat in fem poäng och ligger tredje sist i tabellen. En placering nedanför nykomlingarna befinner sig IFK Göteborg, som har tagit tre poäng via lika många kryss.

Det är även anmärkningsvärt då ”Blåvitt” slutade på en fjärdeplats förra året. Därför befinner sig Stefan Billborn och Joachim Björklunds lag i en kris. Men hur stor är den egentligen?

– Den är väl gigantisk, skulle jag säga. Nu är det fullskalig kris och de behöver ordna upp det här snabbt, säger experten Fredrik De Ron i programmet Allsvenskan Direkt.

De Ron menar även att fjolårets topplacering, som kom att innebära spel i Europa Conference League, kanske inte helt återspeglade verkligheten.

– Det skulle jag säga, absolut. Stefan Billborn var även inne på det, om de skulle fortsätta att spela som de gjorde i fjol kommer de inte att komma fyra i år. Det var väldigt många lag som underpresterade och jag tror att Blåvitt fick maximal utdelning.

– Men, att det skulle se så illa ut… Det kunde man inte ana i sina värsta mardrömmar, fortsätter experten.

Håller med stjärnan: ”Det är vägen att gå”

Hur ska då IFK Göteborg göra för att ta sig ur denna kris? Spela likadant som i 1-0-förlusten mot Hammarby, menade Tobias Heintz.

”Spelar vi så här mot Öis, då blir det tre poäng”, sade ”Blåvitt”-stjärnan efter lördagens match.

Fredrik De Ron håller i sin tur med norrmannen.

– De måste stänga igen och gneta till sig poängen som förhoppningsvis kommer att rädda kvar denna gigant i svensk fotboll i allsvenskan. Det är exakt det jag tycker att de gör mot Hammarby. Det är ingen vacker match att titta på.

– Det Blåvitt gör mot Hammarby tycker jag är exakt det de behöver göra i det här läget. Jag håller nog med Heintz om att det här är vägen att gå och att det är en krissituation som måste räddas upp. Spelar de på det sättet mot Öis, som har haft det tufft under inledningen, tror jag att vi kommer att få se den första trepoängaren för IFK Göteborg, avslutar FD:s expert.

