JUST NU: Bajen gör tre ändringar – MFF med debutant i mål

Avspark 14:00 på 3Arena.

Hammarby som förlorade cupfinalen mot Mjällby tar emot Malmö FF under söndagen.

Kalle Karlsson ställer upp men nästan samma startelva som i cupfinalen med gör tre byten. In kommer Noah Persson istället för Ibrahima Fofana samt Frank Junoir Adjei kommer in på Victor Linds plats. In kommer även Tesfaldet Tekie i stället för Oscar Johansson.

I övrigt gör Markus Karlsson sin hundrade match i den grönvita tröjan.

I Malmö FF är Otto Rosengren avstängd och ersättas av Theodor Lundbergh. I övrigt gör Miguel Angel Ramirez tre ändringar när Johan Karlsson och Daniel Gudjohnsen ersätter Jens Stryger Larsen och Adrian Skogmar. Johan Dahlin saknas i mål och då får William Nieroth Lundgren göra allsvensk debut.

Startelvor:

Hammarby: Hahn – Skoglund, Eriksson, Winther, Persson – Karlsson, Tekie, Besara – Madjed, Abraham, Adjei.

Malmö FF: Nieroth Lundgren – Karlsson, Duric, Rösler, Busanello – Sjöstrand, Busuladzic, Lundbergh, Haksabanovic – Gudjohnsen, Botheim.