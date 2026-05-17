JUST NU: Bajen gör tre ändringar – MFF med debutant i mål
Hammarby tar emot Malmö FF.
Då gör Kalle Karlsson tre förändringar i startelvan.
Avspark 14:00 på 3Arena.
Hammarby som förlorade cupfinalen mot Mjällby tar emot Malmö FF under söndagen.
Kalle Karlsson ställer upp men nästan samma startelva som i cupfinalen med gör tre byten. In kommer Noah Persson istället för Ibrahima Fofana samt Frank Junoir Adjei kommer in på Victor Linds plats. In kommer även Tesfaldet Tekie i stället för Oscar Johansson.
I övrigt gör Markus Karlsson sin hundrade match i den grönvita tröjan.
I Malmö FF är Otto Rosengren avstängd och ersättas av Theodor Lundbergh. I övrigt gör Miguel Angel Ramirez tre ändringar när Johan Karlsson och Daniel Gudjohnsen ersätter Jens Stryger Larsen och Adrian Skogmar. Johan Dahlin saknas i mål och då får William Nieroth Lundgren göra allsvensk debut.
Startelvor:
Hammarby: Hahn – Skoglund, Eriksson, Winther, Persson – Karlsson, Tekie, Besara – Madjed, Abraham, Adjei.
Malmö FF: Nieroth Lundgren – Karlsson, Duric, Rösler, Busanello – Sjöstrand, Busuladzic, Lundbergh, Haksabanovic – Gudjohnsen, Botheim.
