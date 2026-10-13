364 miljoner på Isak, Wirtz och Barcola – nu kommer kritiken

Liverpools stora satsningar på transfermarknaden har inte gett väntad effekt.

Nu ifrågasätts klubbens hela värvningspolicy.

Foto: Bildbyrån

Liverpools värvningar under de senaste två säsongerna granskas nu hårt. Kritikerna menar att Liverpool har gjort fler misstag än lyckade köp på transfermarknaden under de senaste två säsongerna.

Liverpool har lagt 364 miljoner pund på Florian Wirtz från Bayer Leverkusen, Alexander Isak från Newcastle och Bradley Barcola från Paris Saint-Germain. Enligt kritiken har ingen av de tre ännu levererat på den nivå som förväntades. Barcola har själv medgett att det har varit svårt att anpassa sig till tempot i Premier League.

Bland de mest kritiska finns journalisten David Lynch, som bevakar Liverpool. I uttalanden som TEAMtalk återger efterlyser han en översyn av klubbens värvningspolicy. Lynch menar att Liverpool inte når samma framgångar som tidigare och att ansvaret ligger hos hela värvningsorganisationen, inte hos en enskild person. Han anser också att truppen saknar den fysiska styrka, vinnarinstinkt och aggressivitet som präglade tidigare Liverpool-lag. Därför vill han att klubben tar större hänsyn till spelarnas personlighet och drivkraft, inte bara till deras tekniska förmåga och potential.

Kritiken gäller särskilt sommarens val av Barcola framför Morgan Rogers, trots att prislappen var ungefär densamma. Lynch menar att klubben inte kan köpa sig ur problemen och i stället måste använda sina resurser bättre.