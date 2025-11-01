TV: United och Nottingham kryssade – efter kontroversiellt mål

Nottingham Forest och Manchester United delade på poängen.

Detta efter att bortalaget gjort ett mål som kritiseras stort från flera håll.

Se höjdpunkter i spelaren ovan.

Foto: Bildbyrån

Med tre raka segrar gästade Manchester United ett formsvagt Nottingham Forest som endast vunnit en match i årets Premier League.

På City Ground skulle United ta ledningen i den första halvleken, när Casemiro prickade rätt med skallen efter en hörna. Detta skulle också kritiseras i efterhand, då det inte står helt klart om bollen som gav United hörna hade passerat linjen.

I inledningen av den andra akten skulle Nottingham vända matchen på två minuter – efter mål av Morgan Gibbs-White och Savona.

Med nio ordinarie minuter kvar att spela slog Amad Diallo till med ett mycket läckert volleyskott som innebar 2-2.