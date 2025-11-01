TV: United och Nottingham kryssade – efter kontroversiellt mål
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Nottingham Forest och Manchester United delade på poängen.
Detta efter att bortalaget gjort ett mål som kritiseras stort från flera håll.
Se höjdpunkter i spelaren ovan.
Med tre raka segrar gästade Manchester United ett formsvagt Nottingham Forest som endast vunnit en match i årets Premier League.
På City Ground skulle United ta ledningen i den första halvleken, när Casemiro prickade rätt med skallen efter en hörna. Detta skulle också kritiseras i efterhand, då det inte står helt klart om bollen som gav United hörna hade passerat linjen.
I inledningen av den andra akten skulle Nottingham vända matchen på två minuter – efter mål av Morgan Gibbs-White och Savona.
Med nio ordinarie minuter kvar att spela slog Amad Diallo till med ett mycket läckert volleyskott som innebar 2-2.
Den här artikeln handlar om: