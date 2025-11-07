Uppgifter: Kobbie Mainoo missar matchen mot Tottenham

Imorgon ställs Tottenham mot Manchester United.

Då ser Kobbie Mainoo ut att missa matchen.

Det rapporterar The Athletic.

Foto: Bildbyrån

Efter tio omgångar av Premier League befinner sig Tottenham Hotspur på en sjätteplats i tabellen med 17 inspelade poäng.

Två placeringar under – med samma poäng men sämre målskillnad – befinner sig Manchester United.

Under lördagen ställs de två klubbarna mot varandra på Tottenham Hotspur stadium. Då ser Kobbie Mainoo ut att missa matchen. Detta har att göra med en mindre skada.

I Mainoos ställe uppges talangen Jack Fletcher, 18, ha rest med resten av United-truppen till London. Jack är son till den före detta proffset Darren Fletcher och har ännu inte gjort debut för Manchester Uniteds A-lag.

Utöver Mainoo sägs även Lisandro Martinez missa matchen då han är på väg tillbaka från en allvarlig knäskada.