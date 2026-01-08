Klart: Herman Bruhn bryter med Örebro SK

Herman Bruhn flyttades upp till Örebro SK:s A-lag inför den föregående säsongen.

Nu bryter han sitt avtal i förtid.

– Det har varit roliga, utmanande och lärorika år som jag kommer ta med mig, säger Bruhn i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var inför den föregående säsongen av superettan, där Örebro SK höll sig kvar via kval, som Herman Bruhn flyttades upp till ÖSK:s A-lag.

Därefter skulle han lånas ut till division två-klubben BK Forward i det fotbollsutvecklande föreningssamarbete som Örebro-klubbarna har med varandra. Således kunde han spela för både ÖSK och BK Forward under hela 2025.

Nu meddelar dock de svartvita att Bruhn lämnar klubben i förtid och bryter sitt kontrakt.

– Speltiden är en mycket vital del av en ung spelares utveckling, Dessvärre har den inte varit kontinuerlig för Herman under den gånga säsongen, vilket vi tror att han behöver för att ta nya kliv i sin utveckling. Av den anledningen har vi hittat en överenskommelse som kommer öppna upp dörrar för mer kontinuerlig speltid för honom, säger sportchef Enes Ahmetovic i ett uttalande och fortsätter:

– Herman är en mycket fin kille och vi är tacksamma att haft han hos oss. Därmed önskar vi honom ett stort lycka till framöver.

Herman Bruhn själv:

– Jag vill passa på att tacka alla spelare, tränare, ledare samt övriga runt klubben och på kontoret som jag mött under mina 5 år från akademin och nu under sista året med herrlaget. Det har varit roliga, utmanande och lärorika år som jag kommer ta med mig från ÖSK, säger han i ett uttalande.

