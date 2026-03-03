Klart: Kristianstad värvar Hansson

Elin Hansson, 24, är klar för Kristianstad.

Hon flyttar hem till Sverige efter en tid i USA.

KDFF:s nyförvärv och sportchef Lovisa Ström. Foto: Skärmdump Instagram/Bildbyrån

Elin Hansson återvänder hem till Sverige efter en tid i USA med collagefotboll. Nu värvar hon till damallsvenskan och Kristanstads DFF.

– Det känns spännande att nu kunna knyta Elin till vårt lag. Elin är bekanta för oss då hon tränare med oss under delar av sin tid i IS Halmia. Vi ser framemot att Elin ansluter till truppen, säger KDFFs klubbchef Lovisa Ström via klubbens uttalande.

Hansson värvar in som mittfältare och forward.

– Efter 4 år med collegefotboll i USA är jag redo för nya utmaningar och där känns KDFF som rätt lag. Jag ser väldigt mycket framemot att bli en del av truppen och bidra till klubbens fortsatta framgångar!, säger Hansson via uttalandet.

24-åringen skriver ett kontrakt över 2027.