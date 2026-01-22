Klart: Nytt ÖSK-avsked – bryter kontraktet

Oskar Käck har gjort sitt i Örebro.

Spelarens avtal bryts i förtid, meddelar ÖSK.

– Jag är stolt över att ha fått spela för ÖSK, säger han.

Foto: Bildbyrån

Örebro SK har redan tackat av spelare som Simon Amin, Sebastian Tipura, Melvin Bajrovic och Erik Andersson och gjort en rejäl utrensning i truppen inför 2026. Nu kommer nästa ÖSK-avsked.

Det är Oskar Käck som lämnar efter att parterna kommit överens om att bryta spelarens avtal i förtid. Kontraktet skulle ha gällt över över 2026.

– Oskar har under sina 32 tävlingsframträdanden för klubben alltid visat prov på att det han är en kille som är villig att göra jobbet. Han har gjort ett gediget arbete på sin högerbacksposition och han har även ställt upp och vikarierat i mittlåset när skador och avstängningar varit framme. Oskar går nu vidare i karriären och vi från klubben vill tacka för hans tid hos oss i Svartvitt och önska honom ett stort lycka till i hans framtida åtaganden, säger sportchefen Enes Ahmetovic i ett uttalande.

Käck anslöt till ÖSK från Sollentuna inför säsongen 2024. Han spenderade fjolårshösten på lån i Gefle IF.

– Jag vill rikta ett stort tack för min tid i ÖSK och kommer minnas tiden i Örebro med värme. Jag är stolt över att ha fått spela för ÖSK och framför alla otroliga supportrar. Jag tar med mig många fina minnen, bland annat derbysegrarna mot Degerfors. Ett stort tack till alla spelare, ledare och personal som jag har fått dela min vardag med dessa två åren. Jag önskar hela ÖSK lycka till i framtiden, säger han.