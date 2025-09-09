Mbappé övertalar Konaté om Real-flytt: ”Ringer hela tiden”

Ibrahima Konaté ryktas lämna Liverpool efter Premier League-säsongen 2025/26.

Mycket talar då för att fransmannen flyttar till Real Madrid – på Kylian Mbappés begäran.

– Han ringer mig varannan timme, säger mittbacken till fransk tv, enligt The Sun.

Foto: Alamy

Nästa sommar går Ibrahima Konatés kontrakt med Liverpool, efter fem år i klubben.

Enligt tidigare uppgifter har Premier League-mästarna jobbat för att förlänga mittbackens kontrakt, men inte lyckats kommat överens.

Tidigare under sommaren rapporterade spansk media att fransmannen, trots ett år kvar på kontraktet, var på väg till La Liga. Detta då Real Madrid uppgavs överväga ett sista minuten-bud på Konaté.

Någon flytt till Real Madrid blev det inte under denna sommar, men mycket ser ut att tyda på att det blir det nästa år. Detta då han väntas flytta till Spanien när hans kontrakt löpt ut.

En spelare som vill se Konaté i Real Madrid-tröjan är landsmannen Kylian Mbappé.

– Han ringer mig varannan timme, säger mittbacken till fransk tv och skrattar, enligt The Sun.



