Mellberg ryktas få sparken: ”Tänker inte så mycket på det”

Olof Mellbergs tid i St. Louis City ser ut att lida mot sitt slut.

Detta då Sportbladet igår uppgav att den svenske tränaren är nära att få sparken.

– Jag tänker ärligt talat inte så mycket på det, berättar Mellberg för St. Louis Post-Dispatch.

Olof Mellberg tog över St. Louis City inför den pågående MLS-säsongen och till en början gick det väldigt bra.



Under de fyra första matcherna vann St. Louis City två och kryssade två, men sedan dess har klubben gått tio raka matcher utan seger.



Nu kan detta komma att få konsekvenser för den tidigare BP-tränaren. Under måndagen uppgav Sportbladet att den svenske tränaren är väldigt nära att få sparken.



Enligt tidningen förväntas Mellberg och Azrudin Valentic (assisterande tränare) tvingas lämna sina uppdrag inom kort.



Det är i sin tur ingenting som bekymrar 47-åringen.



– Jag tänker ärligt talat inte så mycket på det. Det är många matcher nu. Det är match på onsdag, sedan lördag, så vi tittar bara på nästa match och hur vi ska vinna den, säger tränaren enligt St. Louis Post-Dispatch.



St. Louis City ligger just nu näst sist i den västra MLS-konferensen.