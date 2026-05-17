Djurgårdens kris fortsätter – Vittsjö vann på hemmaplan

Vittsjö GIK tog emot Djurgårdens IF under söndagen.

Då förlorade gästerna Djurgården, vars kris fortsätter.

Foto: Bildbyrån

Vittsjö välkomnade Djurgårdens IF på söndagen. Stockholmslaget som inte har presterat under första delen av säsongen och har ligger en placering över nedflyttningskval och har bara fått ihop fyra poäng.

Djurgården hade behövt en seger under söndagen men så blev inte fallet. I stället kunde hemmalaget, som startat starkt denna säsong vinna efter Sanni Ojanens mål i 64:e minuten.

Detta innebär att skånelaget nu ligger på en en åttonde plats med sex poäng.