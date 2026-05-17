Besaras hattricksuccé mot MFF – i första halvlek

STOCKHOLM. Jobbigt i torsdags, men tre dagar efter finalförlusten i Svenska cupen visade Nahir Besara vägen hemma mot Malmö FF med ett hattrick redan i den första halvleken.

Han är fortsatt titellös i Hammarby. Finalförlusten i torsdags mot Mjällby var Nahir Besaras andra cupfinal av två möjliga i Hammarby som slutade med en deppig silverplats.

Men hemma mot Malmö FF visade Besara att han släppt debaclet mot Maif genom att snabbt göra både 1-0 och 2-0. Det första från straffpunkten, det andra från ett distansskott.

Efter att MFF i 37:e minuten reducerat genom Kenan Busuladžić dröjde det inte länge förrän Besara slog till med sitt hattrick.

Strax före paus höll han sig på rätt plats och nickade in 3-1.

