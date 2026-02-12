Officiellt: Helsingborgs IF värvar från Strasbourg

I går värvade Helsingborgs IF Timothé Rupil från Schalke 04.

I dag har man gjort klart med en värvning från franska Strasbourg.

Detta i form av 20-årige Clancy Biten.

Foto: Bildbyrån

Helsingborgs IF rustar inför den kommande säsongen i superettan. Under onsdagen presenterade Skåneklubben Timothé Rupil, 22, från Schalke 04 i 2. Bundesliga.

I dag, torsdag, har man gjort klart med ännu en värvning. På sin hemsida presenterar HIF Clancy Biten, 20, som värvas från Ligue 1-klubben Strasbourgs organisation.

Biten är en högerback från Kamerun och har främst spelat för Strasbourgs U19-lagt samt andralaget i den franska femteligan.

– Jag är väldigt entusiastisk över att komma till Helsingborg och spela för HIF. Jag har en vinnarskalle och kommer att ge allt för laget för att nå våra mål och göra våra supportrar stolta, säger nyförvärvet i ett uttalande.

Helsingborgs manager, Stevie Grieve, om förstärkningen:

– Vi är mycket glada över att välkomna Clancy till HIF. Han kommer från en stark fotbollsbakgrund efter sin tid i en av Kameruns bästa klubbar samt en bra utvecklingsperiod i Strasbourgs B-lag där han även tränade med A-laget. Clancy är en atletisk och offensiv högerback med starka egenskaper i både dribbling och passningsspel. Vi ser verkligen framemot att arbeta tillsammans med Clancy och hjälpa honom att ta nästa steg i sin utveckling, säger han.