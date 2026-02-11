Officiellt: Helsingborg värvar från Schalke 04

Helsingborgs IF värvar Timothé Rupil.

22.åringen ansluter från Schalke 04.

Helsingborgs IF rustar inför kommande säsong i superettan. Under onsdagen presenterar de Timothé Rupil, 22. Mittfältaren kommer senaste från Schalke 04 i 2. Bundesliga.

Rupil skriver ett tvåårskontrakt med HIF.

– Jag har hört många bra saker om klubben, staden och supportrarna så det känns väldigt bra att vara här. Första intrycken är positiva, alla är snälla och arenan är fin så allt känns väldigt bra. Hela projektet med managern, supportrarna, arenan och att det är en stor klubb är en fin utmaning för mig. Jag ser framemot att träffa supportrarna och fira både mål och segrar ihop, säger Rupil på klubbens hemsida.

Managern Stevie Grieve:

– Timothé är en tekniskt skicklig offensiv mittfältare. Han är dessutom duktig på fasta situationer och stark i spelet mellan linjerna. Vi ser honom som precis den typ av spelare som behövs för att kunna bryta ner lågt stående försvar i svensk fotboll. Han har spelat landskamper mot starka nationer och har spelat på en hög nivå i Tyskland.