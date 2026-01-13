Officiellt: Sigge Jansson lämnar Häcken för IFK Värnamo

BK Häcken meddelar en försäljning.

Detta då Sigge Jansson lämnar Göteborg för en flytt till IFK Värnamo.

– Det känns sorgligt samtidigt som en nyfikenhet tar över, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Efter åtta år i BK Häcken har Sigge Jansson, 20, beslutat sig för att gå vidare i sin karriär. Detta då Göteborgsklubben har sålt mittbacken till superettanklubben IFK Värnamo.

Totalt sett blev det spel i 28 matcher med Häckens A-lag där åtta var från start. Nu fortsätter alltså karriären i Småland.

– Jag tar med mig extremt många saker, både erfarenheter och minnen. Att vara i BK Häcken i åtta år säger en del om klubben, som tar hand om en på alla plan. Det känns sorgligt samtidigt som en nyfikenhet tar över och man är sugen på att testa något nytt. BK Häcken har fostrat mig som fotbollsspelare men också som människa. Jag är säker på att vi kommer att mötas igen i framtiden, säger Sigge Jansson i ett uttalande.

Häckens fotbollschef, Martin Ericsson:

– Sigge har genom alla år varit en förebild och kulturbärare för oss som klubb och vi är stolta över att vi fått jobba med honom. Det är en allround spelare som huserat såväl på det centrala mittfältet som på båda ytterbacksplatserna det senaste året, och som gjorde många fina insatser för oss i både Allsvenskan och Europa. Nu önskar vi honom all lycka framåt i den nya klubben och tackar för många fina år, säger Ericsson.

