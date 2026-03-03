Officiellt: Växjö lånar ut Svanström

Växjö lånar ut Victoria Svanström till IFK Göteborg.

Det meddelar smålandsklubben under tisdagen.

Lånet sträcker sig fram till sommaren.

Foto: Bildbyrån

Victoria Svanström lånas ut från Växjö DFF till IFK Göteborg. Svanström har spenderat försäsongen med Göteborgsklubben och nu är parterna överens om ett lån som sträcker sig fram till sommaren och därefter ska parterna utvärdera situationen.

– Victoria hade en tuff fjolårssäsong och vi tror att den här lösningen blir väldigt bra för hennes fortsatta utveckling. Hon får en ny miljö och goda möjligheter till speltid, samtidigt som vi följer hennes utveckling noggrant, säger sportchef Kim Focic Åberg via klubbens uttalande.

I fjol fick 20-åringen hoppa in totalt tre matcher för klubben och fick 43 minuters speltid.