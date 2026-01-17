Uppgifter: Alonsos-exit öppnar för vändning kring Vinicius Junior

Vinicius Junior har ryktats bort från Real Madrid under hösten.

Nu när Xabi Alonso har lämnat storklubben ser det dock inte ut att vara aktuellt längre.

Istället är samtal om en kontraktsförlängning på gång.

Foto: Bildbyrån

Vinicius Juniors framtid i Real Madrid har varit omskriven under hösten.

Brassen och Xabi Alonso har enligt rapporter inte dragit jämnt och mycket har pekat mot att en flytt kan ha varit på gång, nu är dock läget annorlunda.

Xabi Alonso lämnade som bekant nyligen klubben och nu uppges istället en kontraktsförlängning vara på tapeten.

Det är ESPN som kommer med uppgifterna och en kontraktsförlängning ska nu vara mer aktuell, detta då Xabi Alonso var ett av de största ”hindren” till att få till en sådan tidigare.

25-åringens nuvarande kontrakt med Real Madrid sträcker sig fram till sommaren 2027 och det avtalet är värt 17 miljoner euro netto per säsong enligt uppgifterna.

Ett nytt och förbättrat avtal väntas vara värt 20 miljoner euro (omkring 213 miljoner kronor) netto per säsong.