Uppgifter: Ancelotti vill ha Kaká i Brasilien-staben

Igår stod det klart. Carlo Ancelotti kommer att bli förbundskapten för Brasilien.

Nu gör nya uppgifter från CNN gällande vem han vill ha med sig i sin stab.

Den förre storstjärnan från just Brasilien, Kaká.

Carlo Ancelotti har tidigare gjorts aktuell för att lämna klubblagsfotbollen för landslagsfotbollen.



Under måndagen stod det också klart att det blir så.



Då meddelade nämligen det brasilianska fotbollsförbundet att italienaren tar över nationens herrlandslag.



Ancelotti kommer att lämna Real Madrid efter den sista La Liga-omgången för att sedan kliva på sitt nya jobb med start den 26 maj.



– Att få Carlo Ancelotti till att leda Brasilien är mer än ett strategiskt drag. Det är ett statement till världen om att vi är fast beslutna att återta topplaceringen på prispallen. Han är den bäste tränaren i historien och är nu ansvarig för det bästa laget på planeten. Tillsammans kommer vi att skriva nya ärorika kapitel i brasiliansk fotboll, säger Brasiliens fotbollsförbunds president Ednaldo Rodrigues i ett uttalande.



Dagen senare, tisdag, gör uppgifter från CNN Brasilien gällande vilka Ancelotti vill ha med sig i sin nya landslagsstab.



En av dessa sägs vara den förre Brasilien-hjälten Kaká, som spelade för landslaget mellan 2002-2017.



Enligt uppgifterna vill Ancelotti att Kaká ska bli en av hans assisterande tränare.



Brasilien spelar just nu kval till VM-slutspelet 2026. I början av sommaren ställs Brasilien mot Ecuador och Paraguay i kvalet.



Kaká spelade bland annat för klubbar som Real Madrid, Milan, Orlando City och Sao Paolo under sin tid som aktiv fotbollsspelare.