Uppgifter: Ijeh flyttar till USA

Evelyn Ijeh går mot en transfer.

Enligt journalisten Luca Maninetti är hon så gott som klar för en flytt till North Carolina Courage.

Hon gör succé i italienska Milan och har blivit en återkommande svensk landslagsspelare. Nu närmar sig Evelyn Ijeh, 24, en flytt i vinter.

Enligt Luca Maninetti, journalist på Sempre Milan, kommer svenskan lämna Milan för North Carolina Courage i USA. Övergången uppges vara så gott som klar och det återstår bara för klubbarna att göra klart pappersarbetet innan Ijeh kan skriva på för NWSL-klubben.

Il #MilanFemminile sta completando tutto l’iter di documenti prima di dare il via libera al ✈️ di Evelyn #Ijeh direzione North Carolina Courage 🇺🇸.



✅️ Nel frattempo conferme ulteriori sull’arrivo della punta al posto della svedese. Loading ⏳️ pic.twitter.com/fB0N9hqPMj — Luca Maninetti (@LucaManinetti) January 21, 2026

Enligt lbianconero.com landar övergångssumman på 475 000 dollar (motsvarande 4,3 miljoner kronor).