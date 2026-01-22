Uppgifter: Ijeh flyttar till USA
Evelyn Ijeh går mot en transfer.
Enligt journalisten Luca Maninetti är hon så gott som klar för en flytt till North Carolina Courage.
Hon gör succé i italienska Milan och har blivit en återkommande svensk landslagsspelare. Nu närmar sig Evelyn Ijeh, 24, en flytt i vinter.
Enligt Luca Maninetti, journalist på Sempre Milan, kommer svenskan lämna Milan för North Carolina Courage i USA. Övergången uppges vara så gott som klar och det återstår bara för klubbarna att göra klart pappersarbetet innan Ijeh kan skriva på för NWSL-klubben.
Enligt lbianconero.com landar övergångssumman på 475 000 dollar (motsvarande 4,3 miljoner kronor).
