Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Ijeh flyttar till USA

Evelyn Ijeh går mot en transfer.
Enligt journalisten Luca Maninetti är hon så gott som klar för en flytt till North Carolina Courage.

251125 Evelyn Ijeh från Sveriges damlandslag i fotboll blir intervjuad av media efter en träningssession den 25 november 2025 i Albufeira.
Foto: Bildbyrån

Hon gör succé i italienska Milan och har blivit en återkommande svensk landslagsspelare. Nu närmar sig Evelyn Ijeh, 24, en flytt i vinter.

Enligt Luca Maninetti, journalist på Sempre Milan, kommer svenskan lämna Milan för North Carolina Courage i USA. Övergången uppges vara så gott som klar och det återstår bara för klubbarna att göra klart pappersarbetet innan Ijeh kan skriva på för NWSL-klubben.

Enligt lbianconero.com landar övergångssumman på 475 000 dollar (motsvarande 4,3 miljoner kronor).

