Uppgifter: Liverpool överväger Quansah-återköp

Jarell Quansah såldes till Bayern Leverkusen förra året.

Nu vill Liverpool köpa tillbaka honom.

Det uppger Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Förra året sålde Liverpool Jarell Quansah till Bayer Leverkusen. Prislappen landade då på runt 375 miljoner kronor.

Men bara ett halvår senare fungerar Liverpool att köpa tillbaka honom. Sky uppger att Liverpool kan köpa tillbaka Quansah via en återköpsklausul som finns inskriven i avtalet med den tyska klubben.

Enligt uppgifterna är klausulen är värd 80 miljoner euro, vilket mostvarar 860 miljoner kronor och giltig fram till och med sista maj.

23-årige Quansah är kontrakterad av Bayer Leverkusen till 2030.