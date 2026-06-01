Uppgifter: Mikael Anderson kan lämna i sommar – diskuterar flytt
Djurgårdens Mikael Anderson kan lämna klubben i sommar.
Diskutioner mellan honom och Djurgården pågår.
Det uppger Expressen.
Mikael Andersson anslöt till Djurgården förra sommaren. Då skrev islänningen på ett kontrakt till sommaren 2027.
Enligt Expressen kan 27-åringen lämna redan i sommar.
Enligt uppgifterna har Djurgården och Mikael Anderson inlett en dialog om en flytt redan i sommar, och det sägs finnas intresse från flera klubbar utomlands.
Sedan ankomsten har det blivit 22 matcher i det blårandiga tröjan.
