Officiellt: Hütter tar över Frankfurt

Eintracht Frankfurt har fått en ny tränare.

Adi Hütter tar över klubben.

Eintracht Frankfurt har gjort klart med Adi Hütter som ny huvudtränare. Det innebär att Hütter återvänder till klubben som han ledde mellan 2018 och 2021.

– Tiden vi hade tillsammans i Frankfurt gjorde ett starkt intryck på mig och har alltid funnits kvar hos mig. När jag ser tillbaka har jag alltid haft känslan av att det fanns något oavslutat. Därför är jag desto gladare över att få möjligheten att ta mig an den här uppgiften med hårt arbete, disciplin och ett tydligt fokus, säger Hütter på klubbens hemsida.

I klubben spelar svenskarna Hugo Larsson och Love Arrhov.