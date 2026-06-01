Uppgifter: Hammarby har träffat två tränare

Kalle Karlsson ligger risigt till.

Hammarby ska ha träffat två nya kandidater till att ta över.

Det uppger Aftonbladet.

Hammarby har haft en tung period på sistone och efter gårdagens förlust mot BK Häcken stormar det nu kring om Kalle Karlsson är rätt tränare för Hammarby eller inte.

I går kväll kom uppgifter om att Kalle Karlssons jobb var i fara, vilket Expressen rapporterade. Enligt uppgifterna så är Henrik Rydström aktuell för ”Bajen” och nu kommer nya uppgifter, denna gången från Aftonbladet om att Stockholmsklubben redan har träffat Rydtröm.

Rydström fick nyligen sparken från Columbus Crew och beskivs som en ”toppkandidat” till att ta över efter Kalle Karlsson.

Samtidigt sägs även Bajen ha träffat Eirik Horneland, 51. Han står för tillfället utan uppdrag.