Uppgifter: Mittbacken drar till sig intresse från England

Borussia Dortmund kan tappa nyckelspelare.

Mittbacken Waldemar Anton är given i Borussia Dortmund och nu har han dragit till sig mycket intresse.

Enligt Bild är flera Premiere Leauge-klubbar intresserade av 29-åringen. Det rör sig om bland annat Manchester United och Aston Villa. Den tyska klubben ska däremot inte vilja sälja mittbacken och har satt en prislapp på 35-40 miljoner euro vilket motsvarar runt 400 miljoner kronor.