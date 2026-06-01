Uppgifter: Mittbacken drar till sig intresse från England
Borussia Dortmund kan tappa nyckelspelare.
Waldemar Anton har dragit till sig intresse och är aktuell för England.
Det rapporter Bild.
Mittbacken Waldemar Anton är given i Borussia Dortmund och nu har han dragit till sig mycket intresse.
Enligt Bild är flera Premiere Leauge-klubbar intresserade av 29-åringen. Det rör sig om bland annat Manchester United och Aston Villa. Den tyska klubben ska däremot inte vilja sälja mittbacken och har satt en prislapp på 35-40 miljoner euro vilket motsvarar runt 400 miljoner kronor.
