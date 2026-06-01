Blomqvist kallas in till landslaget – efter Schröders smäll

Rebecka Blomqvist kallas in till VM-kvalet.

Hon kommer in för att förstärka truppen.

Under söndagen fick Felicia Schröder en tuff smäll mot ryggen och fick bytas ut i halvtid. Trots smällen ser hon ut att kunna vara med på damlandslagets junisamling men hon kommer få hjälp i anfallet.

Under måndagen meddelar landslaget att Rebecka Blomqvist kallas in för att förstärka truppen. Detta då landslaget och BK Häcken vill ha det försiktigt med Schröders belastning.

– Efter god kommunikation med BK Häcken kopplat till Felicia Schröders speltid senaste tiden behöver vi optimera hennes belastning på våra träningar inför matcherna mot Danmark och Italien. För att fortsatt säkerställa en bra träningsmiljö och god konkurrens väljer vi då att förstärka truppen med Rebecka Blomqvist , säger Niklas Egnell, Head of Performance via förbundets uttalande.

Sverige möter Danmark och Italien i nästa samling.