Uppgifter: Mjällby värvar HBK-stjärnan

Villiam Granath, 27, är på klubbjakt.

Enligt Sportbladet är mittfältaren klar för en flytt till Mjällby AIF.

Regerande mästaren uppges vinna dragkampen mot bland annat IFK Göteborg.

Foto: Bildbyrån

Halmstads BK:s genombrottsspelare Villiam Granath satt på ett kontrakt som gick ut till årsskiftet och har tidigare uppgets vara föremål för en rejäl dragkamp. Bland annat IFK Göteborg ska ha erbjudit 27-åringen ett kontraktsförslag, samtidigt som polska Korona Kielce ville värva spelaren. Dessutom ska HBK jobbat på en förlängning med Granath.

Nu ser mittfältaren ut att ha hittat sin nästa klubb.

Enligt Sportbladet är Villiam Granath klar för en flytt till den regerande svenska mästaren Mjällby. Parterna uppges vara överens och övergången väntas bli officiell inom en snar framtid om inget oförutsett sker.

Villiam Granath gjorde fem mål och tre assist på 29 allsvenska matcher för HBK i fjol.