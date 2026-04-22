Hampus Skoglund har kopplats ihop med flera utländska klubbar.

Nu ska även Rangers visa intresse för Hammarbys högerback.

Det rapporterar transferjournalisten Ekrem Konur.

Foto: Bildbyrån

Hammarbys Hampus Skoglund har ryktats till flera utländska klubbar. I vintras kom uppgifter om att spanska Girona och italienska Parma visar intresse 22-åringen.

Nu rapporterar den turkiska transferjournalisten Ekrem Konur att Skoglund dykt upp på skotska Rangers radar. Glasgow-klubbens nuvarande högerback James Tavernier kommer att lämna efter säsongen och nu är de ute efter en ersättare.

Konur skriver att Bajen-försvararen kan kosta två miljoner euro, motsvarande 21,5 miljoner kronor. FotbollDirekt har tidigare rapporterat att Bajen kräver runt 40-50 miljoner kronor för Skoglund.

Högerbacken noteras för totalt sju assist på 72 matcher i Hammarby. Hans avtal sträcker sig till och med 2029.