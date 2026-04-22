Uppgifter: Skotska giganten spanar på Bajenstjärnan
Hampus Skoglund har kopplats ihop med flera utländska klubbar.
Nu ska även Rangers visa intresse för Hammarbys högerback.
Det rapporterar transferjournalisten Ekrem Konur.
Hammarbys Hampus Skoglund har ryktats till flera utländska klubbar. I vintras kom uppgifter om att spanska Girona och italienska Parma visar intresse 22-åringen.
Nu rapporterar den turkiska transferjournalisten Ekrem Konur att Skoglund dykt upp på skotska Rangers radar. Glasgow-klubbens nuvarande högerback James Tavernier kommer att lämna efter säsongen och nu är de ute efter en ersättare.
Konur skriver att Bajen-försvararen kan kosta två miljoner euro, motsvarande 21,5 miljoner kronor. FotbollDirekt har tidigare rapporterat att Bajen kräver runt 40-50 miljoner kronor för Skoglund.
Högerbacken noteras för totalt sju assist på 72 matcher i Hammarby. Hans avtal sträcker sig till och med 2029.
