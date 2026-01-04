Officiellt: Loeper lämnar Helsingborg efter fem år

Efter fem år i Helsingborgs IF står det klart att Wilhelm Loeper lämnar klubben.

27-åringen kommer nu söka nya utmaningar utomlands.

– Det känns oerhört vemodigt att säga farväl, säger han till klubbens hemsida.



Wilhelm Loeper, som anslöt till Helsingborgs IF 2021, tackar nu för sig efter totalt 140 matcher där han stått för 27 mål och 20 assist.



Under hösten har hans framtid i klubben varit osäker, och nu meddelar HIF att Loeper lämnar när hans kontrakt går ut för att fortsätta karriären utomlands.

– Det känns oerhört vemodigt att säga farväl. Helsingborg har betytt allt för mig de senaste fem åren, säger Loeper till klubbens hemsida och fortsätter:

– När få andra lag gav mig chansen, tog HIF mig under sina vingar och här har jag kunnat utvecklas både som spelare och människa.

Helsingborgs IF tackar Loeper för hans insatser:

– Vi tackar Wilhelm för dessa fem år i HIF och önskar stort lycka till när han skriver nästa kapitel i sin historia.

Loeper har tidigare representerat AFC Eskilstuna samt Djurgården på ungdomsnivå.