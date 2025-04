Sætra sänkte brorsan – slog till med dubbla kassar: ”Roligt”

Oddevold mot Kalmar – Morten Sætra mot Lars Sætra.

Då slog KFF-mittbacken till med två (!) mål mot sin yngre bror.

– Det var roligt. Det var ett snyggt mål, sa han till Max.

Superettans tredje omgång inleddes redan under fredagskvällen, när IK Oddevold tog emot Kalmar FF. Matchen, som skulle spelats på Oddevolds hemmaplan Rimnersvallen under lördagen, hade tvingats flytta till Bravida arena i Göteborg efter att den ordinarie arenan underkänts för spel. Detta till följd av att rotsystemet är svagt efter att ha blivit angripet av larver under vintern.

Oddevold gick in i matchen på Bravida med full pott i ryggen, efter seger mot Umeå FC och Utsikten. Nydegraderade Kalmar FF stod på ett kryss och en seger inför matchen.

Matchen hann knapt börja innan Melker Hallberg riktade ett perfekt inlägg mot Oddevolds straffområde. Lars Sætra kom framrusande och satte pannan mot bollen och dunkade in ledningsmålet bakom sin yngre bror Morten Sætra i Oddevold-målet.

Matchen gick till halvtidspaus i ställning 0–1.

– Kalmar har mycket boll och de leder välförtjänt, sa Rasmus Wiedesheim-Paul i Max-sändningen.

– Det var roligt. Det var ett snyggt mål. Vi har övat på träningar på exakt det där så det var kul att det funkade i match också, sa målskytten Lars Sætra om att göra mål på sin bror till Max.

Tidigt i den andra halvleken tilldömdes hemmalaget en straff. Wiedesheim-Paul stegade upp och dunkade in kvitteringsmålet för Oddevold.

Efter runt en timmes spel tvingades Kalmars Robert Gojani till ett byte. Nyckelspelaren ersattes av Djoro Awaka.

Med en dryg kvart kvar av ordinarie tid serverade Saku Ylätupa Lars Sætra till mittbackens andra (!) nickmål för kvällen.

På övertid satte Kalmar FF spiken i kistan när inbytte Djoro Awaka, 19, drog till med ett riktigt drömmål från distans. Talangen cementerade slutsiffrorna till 3–1 och KFF tog med sig alla tre poäng hem från Göteborg.

– Det känns jäkligt surt. Vi har inte råd att släppa in de målen, då blir det jobbigt. Det är jäkligt synd, sa Erik Hedenquist i Max-sändningen efter slutvissla.

Kalmar toppar superettantabellen efter tre spelade matcher, med en match mer spelad än resterande lag.

Startelvor:

IK Oddevold:

Saetra – Adolfsson, Almqvist, Hedenquist, Krezic – Engelbrektsson, Derviskadic, Kjellman Oldblad, Kalludra – Wiedesheim-Paul, Tornblad.

Kalmar FF:

Brolin – Jafarpour, Saetra, Keita, Øverby – Gojani, Hallberg – Sabriye, Ylätupa, Jebara – Olusanya.