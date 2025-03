Hammarby körde över Sirius – Besara tvåmålsskytt

Pavle Vagic tvingades utgå skadad.

Annars var träningsmatchen mellan Hammarby och Sirius en bra sådan för de grönvita.

Nahir Besara gjorde två mål, Paulos Abraham och Jusef Erabi ett var.

Hammarbys träningsmatch mot Sirius under fredagen var 17 minuter gammal när Pavle Vagic gick in en duell med bortalagets Joakim Persson.



Den ledde i sin tur till att Vagic föll till marken och blev kvar där ett par minuter för vård.



Det skulle dock inte hjälpa allt för mycket då 25-åringen gick av planen samtidigt som han höll sig i partiet vid axeln/högerarmen.



I Vagic ställe kom Ibrahima Fofana in.



För de som var kvar på planen gick det desto bättre. Nahir Besara skrev in sig i målprotokollet två gånger, Jusef Erabi och Paulos Abraham en gång var.