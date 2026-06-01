Elva spelare lämnar återbud till U21-landslaget

Elva spelare har tackat nej till U21-landslaget.

Då får Daniel Bäckström kalla in fler nya spelare.

Daniel Bäckström hade tagit ut truppen till U21 landslaget. Nu har han fått elva återbud med bara fyra dagar kvar till match.

Varför spelarna lämnar återbud är oklart men Bäckström kallar in tio nya spelare.

Spelarna som utgått är följande: Elis Bishesari, Leo Cavallius, Felix Eriksson, Noah Tolf, David Isso, Jonah Kusi Asare, Adrian Lahdo, Alieu Nijie, Marcus Rafferty, Oscar Sjöstrand och Kazper Karlsson.

Sedan tidigare var det klart att Eriksson, Njie, Sjöstrand, Pihlström och Tolf inte kommer till spel, och utöver dessa har alltså ytterligare sex återbud tillkommit.