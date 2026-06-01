Officiellt: James Milner lägger skorna på hyllan

Jamens Miller lägger skorna på hyllan.

Det meddelar 40-åringen under måndagen.

”Jag lämnar fotbollen med enorm stolthet, tacksamhet och minnen som kommer att följa mig resten av livet.” skriver han på Instagram.

Foto: Bildbyrån

James Miller meddelar under måndagen att hans fotbollskarriär är över. Tidigare denna säsong blev han historisk med antal matcher i Premiere Leauge men efter 24 år inom elitfotbollen lägger han skorna på hyllan.

”Jag har haft förmånen att uppleva många oförglömliga stunder – från att kämpa för att undvika nedflyttning till att vinna titlar, spela i Europa och representera England i två Europamästerskap och två världsmästerskap. Men mer än något annat är det människorna och vänskaperna jag fått genom fotbollen som jag kommer att värdesätta för alltid”, skriver Milner på Instagram.

40-åringen har representerat klubbar som Leeds, Swindon Towm, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool och senast Brighton.

”Varje klubb har spelat en stor roll i mitt liv och min karriär, och jag vill tacka alla som varit involverade: ägare, personal, tränare, lagkamrater och supportrar som välkomnade mig och hjälpte mig längs vägen”, skriver han och fortsätter:

”Jag lämnar fotbollen med enorm stolthet, tacksamhet och minnen som kommer att följa mig resten av livet. Fotbollen har gett mig långt mer än jag någonsin kunnat föreställa mig, och jag kommer alltid att vara tacksam för de möjligheter den gav mig”.

Totalt blev det 61 landskamper för England.