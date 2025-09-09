TV: Frankrike vände och vann mot Island i Paris

De var pressade – men lyckades vinna.

Då talar vi om Frankrikes VM-kvalmatch mot Island under tisdagen.

Stor hjälte blev Real Madrid-stjärnan Kylian Mbappé.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagskvällen avslutas det europeiska VM-kvalet för september månad.

I Paris ställdes Frankrike, som vann sin premiär mot Ukraina med 2-0, mot Island som krossade Azerbajdzjan med 5-0 i fredags.

På Parc des Princes skulle den lilla ö-nationen chockera hela Frankrike. Detta då Blackburn-spelaren Andri Guðjohnsen tog till vara på en mycket slarvig passning från Michael Olise och enkelt tryckte in 1-0 i den 21:a minuten.

Därefter kvitterade Frankrike strax före paus, genom Kylian Mbappé som slog till från straffpunkten. Målet innebar även att anfallaren gick om Thierry Henry i flest antal mål i Frankrikes landslag genom tiderna.

I den andra halvleken spelade även Mbappé fram Bradley Barcola som gjorde 2-1 i öppen bur.

Med omkring 20 minuter kvar att spela skulle Aurelien Tchouameni dra på sig ett rött kort vilket öppnade upp för en Islands-forcering.

Den skulle också komma, och Island kvittera matchen. Andri Gudjohnsen hade en boll i mål – som dömdes bort efter VAR-granskning.

Således vann Frankrike matchen med 2-1 och står på sex poäng efter två matcher.

Frankrike: Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté, T. Hernandez – Koné, Tchouameni – Barcola, Olise, Thuram – Mbappé.

Island: Ólafsson; Palsson, Ingason, Gretarson, Ellertsson – Thorsteinsson, Bergmann Johannesson, Haraldsson, Anderson – A. Gudjohnsen, D. Gudjohnsen.